Vocalista da banda Forró dos Plays tranquiliza fãs após queda no palco

Allane Lopes não ficou ferida e retornou para a apresentação após se recuperar do susto; O acidente aconteceu em São Francisco do Piauí

Allane Lopes, vocalista da banda cearense Forró dos Plays, caiu do palco durante um show na cidade de São Francisco do Piauí, no interior do Piauí, na última sexta-feira (8). O momento da queda foi flagrado por uma pessoa que estava na plateia.

A cantora não se feriu e publicou mensagem nas redes sociais tranquilizando os fãs: “Eu estou bem demais. Pronta para todos os outros shows que vierem”, disse.

No vídeo, que começou a circular nas redes sociais no sábado (9), Allane estava fazendo a abertura do show com a música “Não faz assim”, quando caminhou para a frente do palco, pisou em falso e caiu do equipamento.

Neste domingo (10), a vocalista publicou uma sequência de vídeos no perfil dela no Instagram comentando sobre o ocorrido.

Foto: Reprodução

“O que aconteceu foi que tinha um tecido embaixo do palco, acredito que para cobrir a parte debaixo do palco, que fica aberta. Esse tecido era preto e na maioria das vezes o palco é preto, então eu realmente não prestei atenção nisso e eu achei que fosse uma extensão do palco, pois estava no mesmo nível do palco e eu só fiz ir para frente. Quando eu vi, foi em questão de segundos eu já estava lá o chão”, disse a cantora.

Ainda de acordo com Alanne, apesar do susto, ela não ficou ferida e retornou para apresentação após receber atendimento médico.

“Logo em seguida eu voltei, esperei o susto passar, chorava muito, estava nervosa, realmente foi um susto muito grande, mas depois de alguns minutos eu voltei para o palco”, falou Allane.

A cantora ressalta que irá prestar mais atenção aos palcos, para evitar que outros acidentes aconteçam.

“Agora com certeza vou ficar mais atenta aos palcos, vou prestar mais atenção sempre, no que tem na frente antes de pisar”, afirmou.