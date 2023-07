Viih Tube rebate críticas ao voltar a falar de ganho de peso e desabafa: ‘Não me sinto bonita’

Viih Tube declarou que tem dinheiro para fazer cirurgia, mas que isso não é prioridade no momento.

Viih Tube rebateu as críticas que vem recebendo depois que revelou ter passado do manequim 36 ao 44, após o nascimento da pequena Lua. A influenciadora digital e empresária assumiu, na última quinta-feira, 29, que não se sente bonita e que tem dificuldade de se reconhecer no espelho.

“Postei falando do meu peso e das calças e vi muitos comentários falando sobre ‘aí, você fala de um jeito como se não fosse ou pudesse fazer uma plástica’. Sério mesmo que vocês acham que com uma bebê de 3 meses, amamentando, eu consigo ligar ou priorizar isso?”, começou a ex-BBB, em texto publicado nos stories do Instagram.

Viih Tube declarou que tem dinheiro para fazer cirurgia, mas que isso não é prioridade no momento. “Óbvio que tenho dinheiro para fazer cirurgia, mas é exatamente sobre você não se cobrar tanto com isso nesse momento. Já me cobro tanto com minha amamentação porque é meu sonho e meus melhores momentos são dela no meu peito”, continuou.

Para finalizar, ela pediu aos seguidores bom senso. “Como eu disse, engordei por diversos fatores! Essa e a minha realidade, mas de muitas mães é não engordar, queria eu! Vocês acham mesmo que estou amando não estar com o corpo que me deixa feliz por likes? Sinto vergonha muitas vezes porque não me sinto bonita, tenho dificuldade de me reconhecer no espelho diversas vezes também. Vocês precisam ter mais senso”, completou.

Ganho de cerca de 22 quilos

Na quarta-feira, 28, Viih Tube contou que saiu do tamanho PP e passou a usar GG. Durante a gravidez, a mãe de Lua – primeira filha com o ex-BBB Eliezer – ganhou cerca de 22 quilos.

“Usava, da mesma loja que eu sempre compro, PP. Da mesma loja, essa calça é GG. Sendo muito honesta com vocês, não á algo que me orgulho, não. Tem mulheres que se sentem bem mais gordinhas, mas não é o meu caso. Me sinto bem no PP”, desabafou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A influenciadora digital disse que as mulheres de sua família têm problema na tireoide, e que essa condição faz com que engordem. “Minha mãe engordou 30 quilos. Minha prima 22. Me alimentei bem, fiz fisioterapia, fiz pilates, treinei, tive que fazer dieta por causa da anemia, e comi tudo o que eu senti vontade, mas isso não era um problema. Foi toda uma condição, foram várias coisas”, ressaltou.

Viih Tube tem visto o momento da maternidade como forma de se conectar com outras mães. Ela usa as redes sociais frequentemente, desde a descoberta da gravidez, para falar sobre a realidade de sua gestação e conversar com as seguidoras que estão passando pela mesma fase que ela.

Antes e depois do nascimento de Lua, a influenciadora digital surpreendeu seus seguidores ao fazer uma tour do seu corpo mostrando todas as mudanças, como estrias, celulites, olheiras, flacidez e partes escurecidas da pele.

Estadão Conteúdo