Viih Tube fala sobre diagnóstico de vírus contagioso nos filhos e alerta outros pais

Viih Tube compartilhou com os seguidores que ela e os filhos Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, foram diagnosticados recentemente com a infecção viral mão-pé-boca. A influenciadora usou as redes sociais na quinta-feira, 8, para tranquilizar os fãs e alertar outros pais sobre os primeiros sinais da doença.

Segundo Viih, os sintomas apareceram de forma sutil. Lua, por exemplo, teve aftas na boca e pequenas bolinhas nos pés, que se pareciam com picadas de inseto. “As bolinhas no pé, às vezes, parecem só picadas e não são”, escreveu. Ela também mostrou imagens da filha exibindo a afta na língua causada pelo vírus.

Já em recuperação, a influenciadora explicou que decidiu dividir a experiência por perceber que os sinais podem ser confundidos com reações simples do organismo. “Agora já estamos super recuperados”, afirmou, ao reforçar como a doença é fácil de transmitir.

O vírus responsável pela infecção é o Coxsackie, do grupo dos enterovírus – comum no sistema digestivo e bastante contagioso. A doença costuma afetar principalmente crianças de até cinco anos e é caracterizada por lesões nas mãos, pés e boca, o que explica seu nome popular. Os sintomas incluem febre, mal-estar, lesões na boca e erupções nas extremidades do corpo.