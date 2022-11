Vídeos: show de Nattan em Floriano-PI termina com um morto e nove feridos

Uma das imagens mostra Nattan e sua equipe deitados no chão do camarim do evento em meio ao tiroteio

Um show do cantor Nattanzinho terminou em tiroteio na madrugada de sábado (12), em Floriano-PI. Um homem foi morto e nove ficaram feridos. Vídeos que circulam nas redes sociais dão conta da confusão. Uma das imagens mostra Nattan e sua equipe deitados no chão do camarim do evento em meio ao tiroteio: O evento ocorreu no Comércio Esporte Clube, uma casa de Floriano-PI. O cantor Xand Avião havia se apresentado antes da confusão. Depois, Nattan se pronunciou pelas redes sociais. “Graças a Deus tudo bem aqui, estou no hotel, consegui sair de lá, um cara sacou arma, não sei o que aconteceu, ouvi muito tiro, loucura, Xand tinha acabo de tocar, eu seria o próximo”, declarou. Um homem morreu após ser atingido por um tiro. Outras pessoas também foram atingidas, mas não correm risco de morte. Comentários nas redes sociais dão conta de se tratar de um acerto de contas. A Polícia Civil local, no entanto, ainda investiga o caso. Os nomes dos envolvidos não foram informados.