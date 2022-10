Vídeo pró-Lula com Chico e Fernanda Montenegro traz autores fazendo L com livros

A iniciativa puxada pela editora traz a hashtag #FazoLcomolivro, conclama leitores a enviarem seus próprios vídeos

Walter Porto

São Paulo – SP

Uma iniciativa da editora Companhia das Letras convidou 109 autores da casa para se gravarem fazendo um L com livros, em demonstração de apoio à candidatura de Lula nas próximas eleições.

Entre os escritores que aparecem na montagem, estão medalhões como Fernanda Montenegro, Chico Buarque, Milton Hatoum, Heloisa Buarque de Hollanda, João Silvério Trevisan, Noemi Jaffe e Lira Neto, além do próprio presidente da Companhia, Luiz Schwarcz, e sua mulher, Lilia Moritz Schwarcz.

O vídeo também traz manifestações de Ruy Castro, Sérgio Rodrigues, Cida Bento e Fernanda Torres, colunistas deste jornal, e da cartunista Laerte, também colaboradora da Folha de S.Paulo.

Aparecem ainda nomes centrais da nova literatura contemporânea, como Jeferson Tenório, Geovani Martins, Aline Bei, Michel Laub, Angélica Freitas e Eliana Alves Cruz, e intelectuais de porte como Sidarta Ribeiro, Bianca Santana e Renan Quinalha.

A iniciativa puxada pela editora traz a hashtag #FazoLcomolivro, conclama leitores a enviarem seus próprios vídeos e representa um apoio institucional da Companhia das Letras, o maior conglomerado editorial do Brasil, ao candidato petista no segundo turno das eleições.

“Estamos a poucos dias do segundo turno da eleição mais importante de nossa história recente -e todo esforço é pouco diante da ameaça que temos diante de nós”, diz a postagem da editora, que afirma ter convidado seus autores a “se manifestarem, com seus próprios livros ou com obras marcantes em suas vidas, pela construção de um país democrático e igualitário”.