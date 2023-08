Vídeo: filho de Faustão agradece apoio de fãs

Pai do jovem aguarda na fila do SUS por um transplante de coração

O filho do apresentador Fausto Silva, João Guilherme Silva, 19 anos, publicou, nesta quinta-feira (24), um vídeo agradecendo aos fãs, amigos e famosos pelas mensagens de apoio direcionadas ao pai. Faustão está internado desde o último dia 5 com quadro de insuficiência cardíaca e aguarda um doador na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar um transplante de coração.

“Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações… eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês, e isso dá muito orgulho para a gente”, declarou João. “Queria dizer também para vocês que ele está bem, estamos na luta, todo mundo com muita esperança. Certeza que vai dar tudo certo. Vamos para a luta, galera!”, encerrou.

João Silva também escreveu que “as mensagens de amor e força” estão dando fé à família. “Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem, e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado, mesmo!”

Nos comentários, celebridades como os cantores Latino, Luan Santana, Nego do Borel, a apresentadora Maísa, o ator Eri Johnson e o atleta Paulo André deixaram recados de apoio.

Assista: