Video: Andressa Suita leva filho pela primeira vez à restaurante

Samuel (2) se mostrou bastante ansioso e empolgado com a experiência

Em um vídeo postado no instagram, a modelo e influencer Andressa Suita mostrou toda a empolgação do filho Samuel em uma primeira experiência dele em um restaurante.

Além de Samuel, a modelo também é mãe de Gabriel, de 3 anos, de seu casamento com o ex, Gusttavo Lima. Nas redes sociais, ela costuma compartilhar momentos divertidos dos filhos, como quando eles apareceram brincando no carrão do pai, uma Lamborghini amarela, avaliada entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões.

Andressa também mostrou um antes e depois de uma produção arrasadora e disse:

“Adeus, cara limpa! Uma maquiagem e um cabelo bem feito… Não quero guerra com ninguém! Temos trabalho por aqui hoje, estou toda produzida”