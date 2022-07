Victoria Beckham surpreende fãs ao cantar hit das Spices Girls

A estilista surgiu nas redes sociais se divertindo ao cantar o hit Stop, de 1997, do grupo feminino que teve o auge nos anos 90

Victoria Beckham, 48, surpreendeu os seus seguidores ao aparecer interpretando a Posh Spice. A última vez que ela se apresentou publicamente com as Spices Girls foi em 2021, na festa de encerramento das Olimpíadas de Londres. No Instagram, a estilista apareceu se divertindo ao cantar o hit Stop, de 1997, do grupo feminino que teve o auge nos anos 90.

“Noite de Karaokê com a única Posh Spice @victoriabeckham @SpiceGirls”, disse David Beckham, que gravou as imagens, em sua rede social. Ela repostou o vídeo em seus stories e brincou: “Apenas por você, David”, completou ela, colocando ainda um sticker das Spice Girls.

Em 2019, Mel B, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie C saíram em turnê juntas para reunir as Spice Girls, mas Victoria Beckham não quis se unir ao grupo nas apresentações.