Velório de Susana Naspolini acontece nesta quinta, no RJ

São Paulo – SP

O velório da jornalista Susana Naspolini, que faleceu na última terça-feira (25), irá acontecer nesta quinta-feira (27) na igreja do cemitério São João Batista, em Botafogo, Rio de Janeiro. A cerimônia tem previsão para começar às 8h e terminar às 16h.

A informação foi divulgada por sua filha, Julia, 16, que convidou fãs e amigos da jornalista e agradeceu pelo carinho e homenagens recebidas. “Venho convidar vocês para se despedir da mamãe, ela sempre ficou muito feliz com o carinho de todos”, começou.

“Quem puder ir, será muito bem-vindo! Tenho certeza que ela iria amar”. Naspolini morreu aos 49 anos após uma longa luta contra o câncer, sendo o mais recente um tumor na bacia que se espalhou para outros órgãos, comprometendo principalmente o fígado. Ela estava internada há mais de uma semana em um hospital em São Paulo.

A morte da jornalista foi confirmada por sua filha, através das redes sociais. “É com o coração doendo que venho contar para vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu”, escreveu.

Nascida em Criciúma, Santa Catarina, Susana trancou a faculdade de jornalismo em 1990 e se mudou para o Rio após conseguir uma vaga no Tablado, um dos cursos de teatro mais tradicionais do país. Ela deixa Julia, sua única filha com o jornalista esportivo Maurício Torres -morto em 2014.