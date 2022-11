Veja quem está na 10ª roça em A Fazenda 14 os peões que vão disputar a prova do fazendeiro

A fazendeira da semana, Deolane Bezerra foi a primeira a indicar um dos participantes na formação da roça

Rio de Janeiro – RJ

A reta final de “A Fazenda 14” está chegando e na noite desta terça-feira (22) foi formada a 10ª roça do reality rural da Record. As peoas Bárbara Borges, Moranguinho, Kerline Cardoso e Bia Miranda foram indicadas para a berlinda da semana. A neta da cantora Gretchen, que tinha a opção de vetar uma das quatro participantes, tirou a ex-BBB da disputa pela prova do fazendeiro. A influenciadora cearense foi direto para a eliminação.

A fazendeira da semana, Deolane Bezerra foi a primeira a indicar um dos participantes na formação da roça. A advogada mandou a sua maior rival, Bárbara Borges. “É uma pessoa extremamente maldosa, a rainha do drama, a filhotinha da Deborah [Albuquerque]. Era uma das plantas, mas após ver que a Deborah tinha voltado das roças, virou amiga dela. A Deborah foi embora, e o brilho dela caiu brilho dela caiu no chão. Agora ela só chora”, debochou a viúva de MC Kevin.

Moranguinho acabou sendo escolhida para ocupar o segundo banquinho da berlinda pela votação dos peões ao receber cinco votos da casa contra três para Iran Malfitano. E aí foi a vez de Adriane Galisteu pedir para que Bia revelasse o que havia no pergaminho preto, ganho de presente da aliada Pétala Barreiros. “Imunize um peão da baia, que não seja você, para a terceira vaga da roça”, leu a neta de Gretchen, que foi obrigada a escolher entre André Marinho e Kerline para salvar, e ela escolheu o peão.

A mulher de Naldo Benny, então, puxou Kerline Cardoso da baia como pessoa a terceira participante da disputa. A ex-BBB começou o resta um e sobrou para Bia Miranda, que não escondeu a decepção com Pétala pela estratégia errada na escolha do poder. A integrante do grupo A e uma das aliadas de Deolane ficou com o poder da Chama Verde desta semana: o prêmio de 10 mil reais deixando a sede sem água quente durante 48 horas.