Valesca Popozuda tem alta hospitalar após internação por pneumonia bacteriana

Ela estava internada no Hospital Norte D’Or, em Cascadura, no Rio, desde domingo (7) por causa de uma pneumonia bacteriana

SÃO PAULO, SP

Valesca Popozuda, 43, recebeu alta hospitalar nesta quarta (10). Ela estava internada no Hospital Norte D’Or, em Cascadura, no Rio, desde domingo (7) por causa de uma pneumonia bacteriana. Segundo o escritório da artista, ela chegou a fazer o exame para detecção da Covid-19 e o resultado foi negativo.



A funkeira e atriz faz uma participação especial no filme “Peçanha Contra o Animal”, o segundo longa do Porta dos Fundos, que estreou no fim de outubro na Amazon Prime Video. Na produção, Peçanha, o policial incompetente, bruto e com um pé na corrupção interpretado por Antonio Tabet, precisa descobrir e acabar com Animal, um serial killer que está espalhando terror em Nova Iguaçu, no Rio.