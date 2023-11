‘Uma escolha coerente’, diz João Vicente sobre apresentação de reality de relacionamentos com ex

Programa é uma versão brasileira do holandês “Let Love Rule”, da ITV Studios, com pessoas solteiras de diferentes regiões do Brasil

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro – RJ A fórmula de criar novos casais é a mesma já vista em outros realities de relacionamentos da TV brasileira. Mas "Let Love", que estreia nesta segunda-feira (13), a partir das 22h30, no canal pago Multishow, começa com um diferencial interessante: a dupla de apresentadores. Sabrina Sato e João Vicente de Castro foram namorados entre 2013 e 2015, e hoje são grandes amigos. Pode um ex-casal comandar uma atração que busca incentivar uma relação promissora? "Pode e acredito ter sido uma escolha muito coerente. Somos duas pessoas com totais condições de formar casais. Nós conhecemos e respeitamos para além de um relacionamento", explica o apresentador, em coletiva de lançamento, realizada nesta segunda, no Rio de Janeiro. João, que diz estar solteiro há um tempo, surpreende ao contar que não participaria de "Let Love". "Não. Acho que não…Tenho vergonha", admite ele, que não nega a pressão dos amigos para arrumar uma namorada. "Tem. Mas ano que vem a gente resolve isso", despistou. O programa é uma versão brasileira do holandês "Let Love Rule", da ITV Studios, com pessoas solteiras de diferentes regiões do Brasil . São 16 episódios com flertes, conquistas, brigas, traições, momentos quentes e, claro, as tradicionais DRs. Sabrina e João serão responsáveis pelas dinâmicas que irão aproximar os pretendentes e analisar os acontecimentos da casa. "A gente se divertiu muito e fazia bolão de apostas do casal, e fofocas também. É um programa bem bacana. O público vai gostar."