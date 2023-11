Uma caretice esse negócio de galã, diz ator que viverá filho de José Inocêncio em ‘Renascer’

Renan Monteiro já atuou na casa em “Caminho das Índias (2009)”, “A Regra do Jogo (2015)” e “Novo Mundo (2017)”

Renan Monteiro, 37, não viu “Renascer”, quando a novela foi exibida na Globo, em 1993. Ele também não pretende pesquisar sobre José Augusto, o filho mais velho de José Inocêncio, interpretado na primeira versão por Marco Ricca. Decidiu por uma composição mais intuitiva e quer se basear nas informações do roteiro de Bruno Luperi, neto e autor da nova versão da trama Benedito Ruy Barbosa.

“Quero ter liberdade de criação. Sei que meu personagem tem um arco dramático interessante, mas é uma história diferente e com outra família, outro olhar”, diz. “José Augusto foi interpretado por um ator branco na primeira versão e agora é um ator negro que vai dar vida a esse médico, formado numa universidade na capital e cheio de conflitos”, descreve.

Ele reforça as diferenças entre os personagens. Se na versão anterior, o personagem era casado com uma intersexo, agora é uma mulher trans. “Ainda não tive nenhum contato presencial com a Gabriela Medeiros, mas já trocamos mensagens e temos vários amigos em comum. Bateu a sintonia e sinto que vai ser uma parceria incrível”, observa o ator, que grava as últimas cenas da novela Reis, da Record.

Renan se define como heterossexual e se diz privilegiado por interpretar um personagem que vive uma relação amorosa com alguém com orientação sexual diferente da sua. “Estar dentro de um tema tão transformador é maravilhoso”, diz. “O conservadorismo no Brasil é enraizado no racismo, na transfobia, preconceito social, sexismo… Jogar luz em cima disso em uma novela é importante para a sociedade”.

Nascido e criado na comunidade do Vidigal, na zona Sul do Rio, Renan começou sua trajetória no grupo “Nós do Morro”. É amigo de Thiago Martins, Roberta Rodrigues e Marcelo Mello Jr e foi professor de Juan Paiva, que faz seu irmão João Pedro em “Renascer”. Ele já atuou na casa em “Caminho das Índias (2009)”, “A Regra do Jogo (2015)” e “Novo Mundo (2017)” e está ganhando agora o seu papel de maior destaque. Existe uma aposta de que ele possa ser um dos galãs da trama. Rótulo que não o assusta nem um pouco.

“Quando a gente se prepara para ser ator, a gente tem que estar preparado para todos os nichos, né? Mas…Estou pronto”, brinca. “Sou uma pessoa simples. Sou vaidoso e me preocupo em estar bem no físico e no mental. Na verdade, acho essa coisa de rotular um ator de galã, uma caretice”, conclui.