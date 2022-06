‘Um zoológico’, desabafa Whindersson Nunes após ser filmado em viagem com ex

O vídeo circula na web contra a vontade do ex-casal, que afirmou que o momento seria uma viagem íntima dos dois

O humorista Whindersson Nunes, 27, desabafou após ser filmado durante sua viagem com a ex-noiva Maria Lina Deggan, 23, ao Egito. O vídeo circula nas redes sociais contra a vontade do ex-casal, que afirmou que o momento seria uma viagem íntima dos dois, no mês em que se completa um ano da morte de seu filho, João Miguel, que nasceu prematuro.

“Um ano que perdemos nosso neném no último dia 31. Duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor… Pensamos: ‘por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco para os dois a saudade que nunca vamos poder desfazer'”, começou Whindersson em seu Twitter.

Ele seguiu dizendo que pediu a todos os brasileiros que encontrou para que não publicassem nada sobre a viagem. “Mas realmente é como um zoológico, não tem explicação que façam entender. Sei que sou uma pessoa pública e entendo que as pessoas estejam interessadas nas vidas das pessoas, é assim que vivemos e como ganhamos a vida”, continuou.

“Mas nem tudo na vida é ter um ‘crush’ ou ‘shippar’ as pessoas, tem gente que só quer passar alguns dias de paz e curar dores que nunca pensou que precisaria curar, e não ficar lendo todo tipo de opinião e julgamento durante um luto”, completou o desabafo.

Deggan também falou sobre o assunto em suas redes. “Desconfortável e invasivo. Momentos íntimos expostos, muito chato. Tantas pessoas fazem de tudo para estarem em evidência, por que não focar nelas e deixar quem realmente preza por descrição quietos?”, questionou nos Stories.

Os dois começaram o relacionamento em novembro de 2020, e ficaram noivos em março de 2021. Em maio do mesmo ano, o ex-casal perdeu João Miguel, seu filho que nasceu prematuro de 22 semanas, e anunciaram a separação em agosto.