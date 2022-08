Último dia do casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck tem piquenique

A união da cantora com o ator teve três dias de duração na mansão em Savannah, Estados Unidos

Novas fotos e os bastidores do casamento de três dias de Jennifer Lopez e Ben Affleck foram divulgados. Depois da cerimônia com direito a festa, na noite do último sábado (20), familiares e convidados dos noivos participaram de um churrasquinho com piquenique no dia seguinte da celebração. O almoço aconteceu nos jardins da mansão do ator em Savannah, Geórgia, Estados Unidos. O mesmo lugar onde o casal queridinho de Hollywood iria se casar há 20 anos.

Os filhos de Ben com a atriz Jennifer Garner, Violet, 16 anos, Seraphina, 13; e Samuel, 10, e de Jennifer Lopez com Marc Anthony, os gêmeos Emme e Max, de 14 anos, estavam presentes no casamento.

Segundo o site Page Six, entre os convidados circulavam no local Matt Damon e a mulher, Luciana; Kevin Smith e sua mulher, Jennifer; Jason Mewes e sua mulher e Patrick Whitesell e a mulher, Pia. Ben e J-Lo já tinham oficializado o casamento em uma cerimônia surpresa em Las Vegas no dia 16 de julho.

Em várias fotos postadas por pessoas que estavam no casamento é possível ver que usar branco era uma das recomendações dos noivos. Todo mundo vestido de branco. A cantora J-Lo usou um vestido tradicional com uma longa cauda assinado por Ralph Lauren, enquanto Affleck escolheu um smoking branco e saiu do combinado. Ele optou por uma calça preta.

Também foram vistas placas decorativas com frases românticas, como “o amor nunca falha”, “o amor sempre protege, sempre confie” e “amar é ter paciência” nas novas fotos divulgadas. De acordo com o site TMZ, houve uma queima de fogos de artifício logo após o “sim” dos noivos na cerimônia, além de distribuição de lembracinhas com as iniciais “J & B”.

Ainda segundo a reportagem, Ben e Jennifer chegaram de barco para a cerimônia. Isso porque eles cumprimentaram os amigos e familiares em um pier da mansão em frente ao rio North Newport.