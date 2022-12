‘Top Gun: Maverick’, ‘A Mulher Rei’ e ‘Tár’: os filmes favoritos de Obama em 2022

Listar os filmes, livros e músicas ao final do ano virou uma espécie de tradição para o ex-presidente

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama (2019-2017) postou em suas redes sociais uma lista com seus filmes favoritos de 2022. O político destacou 17 títulos.

A seleção é eclética e inclui produções de diferentes gêneros e países, como o drama francês “Pequena Mamãe”, da cineasta Céline Sciamma e o romance japonês “Roda do Destino”, de Ryusuke Hamaguchi, além de blockbusters americanos como “Top Gun: Maverick”, de Joseph Kosinski e “A Mulher Rei”, dirigido por Gina Prince-Bythewood.

“Eu vi ótimos filmes este ano – aqui estão alguns dos meus favoritos. O que eu perdi?”, perguntou ele em publicação na sua conta do Instagram.

Listar os filmes, livros e músicas ao final do ano virou uma espécie de tradição para o ex-presidente. Da seleção de 2020, por exemplo, fazia parte “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O longa nacional recebeu mais de 30 prêmios pelo mundo, inclusive, o de melhor filme pelo júri do Festival de Cannes em 2019.

Veja a lista completa de Obama em 2022:

“Os Fabelmans”, de Steven Spielberg

“Decisão de Partir”, de Park Chan-wook

“A Mulher Rei”, de Gina Prince-Bythewood

“Aftersun”, de Charlotte Wells

“Emily the Criminal”, de John Patton Ford’s

“Pequena Mamãe, de Celine Sciamma”

“Descendant”, de Margaret Brown’s

“O Acontecimento”, de Audrey Diwane

“Till – A Busca por Justiça”, de Chinonye Chukwu

“Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert

“O Bom Patrão”, de Fernando León de Aranoa

“Roda do Destino”, de Ryusuke Hamaguchi

“Um Herói”, de Asghar Farhadi’s

“Pegando a Estrada”, de Panah Panah

“Tár”, de Todd Field

“Depois de Yang”, de Kogonada’s

