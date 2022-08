Tony Ramos vai às lágrimas ao falar da soberba das pessoas

O ator se emocionou bastante no café da manhã do “Mais Você”, da Globo, após ver um vídeo em que era elogiado

Na manhã de hoje (15), Tony Ramos, de 73 anos, se emocionou bastante no café da manhã do “Mais Você”, da TV Globo, após ver um vídeo em que funcionários da emissora elogiam sua simpatia e postura nos bastidores.

“Eu acredito na vida, no afeto, no respeito. Eu não suporto a soberba no ser humano, não suporto aquele que põe o dedo e diz: isto é que é a verdade”, disse o ator com a voz embargada.

“Não suporto, ninguém tem a verdade absoluta. É insuportável quando alguém diz: a vida é isso. Eu não suporto preconceito. Eu não suporto gente que se diz religiosa e depois sai da igreja e é preconceituosa, e intolerante. Que religiosidade é essa? Que Deus é esse que tu tem dentro?”, continuou.

Durante o programa ele ainda relembrou sua origem e refletiu: “Eu venho de uma classe média baixa em que todos precisaram trabalhar muito. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar isso, é insuportável a soberba das pessoas”, finalizou.