Só love! Tierry e Gabi Martins cantam juntos em show

O casal Tierry e Gabi Martins mostrou muita sintonia em show realizado na noite desta sexta (26), no Centro de Tradições Nordestinas de SP

Gabi Martins e Tierry subiram ao palco juntos em um show no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo na noite desta sexta-feira (26). A apresentação, na verdade, era só do cantor, mas ele convidou a amada para se apresentarem juntos, para delírio do público presente.

Nos bastidores, o casal trocou muitos beijos e posou ao lado de Pablo, que também era atração da noite de “sofrência”.