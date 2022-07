Tibério de ‘Pantanal’ fala sobre primeiro salário na Globo: ‘Paguei as dívidas’

Em entrevista a reportagem da ‘IstoÉ Gente’, o músico comentou sobre sua vida profissional e a estreia na televisão

Fazendo um grande sucesso com seu primeiro trabalho como ator na televisão, o músico Guito, que interpreta o Tibério, da novela Pantanal, da Globo, comentou sobre a carreira durante um bate-papo com a ‘IstoÉ Gente’.

De acordo com o artista, a estreia na TV foi mérito próprio, já que ele próprio decidiu correr atrás de novas oportunidades na carreira. “Acho que eu que descobri a novela… Não houve ninguém que me ‘descobriu”. Fui eu que corri atrás, mesmo”, lembra ele, que encontrou o contato de uma produtora de elenco e se apresentou até ser chamado para testes.

E a vida de artista já está rendendo frutos. “O primeiro salarinho, paguei as dívidas tudo! Sem devedores! Já está sendo bom”, comemora, aos risos.

Vivendo na ficção o personagem que foi de Sérgio Reis na primeira versão na trama de Benedito Ruy Barbosa, Guito falou se enxerga alguma semelhança com o veterano.

“Acho que a única semelhança com Sérgio Reis é a paixão pela viola e também do gosto pela música, a cultura caipira… Não sei se o Sérgio Reis vem de uma origem rural, mas certamente ele representa muito a música caipira, muito em função desses trabalhos que ele fez. Eu busco levar o campo pela minha infância mesmo: de crescer na roça, cuidar de cavalo… é mais disso que sou parecido com ele. Esteticamente, não acho semelhante, não”, analisa.

“Eu não acompanhei, mas acho que cada um carrega para si o que quiser sobre política. Quem sou eu para opinar na vida alheia?”, emenda, sobre as recentes polêmicas envolvendo o sertanejo.

“Cheguei a mandar algumas mensagens para ele assim quando peguei o papel, mas não obtive resposta nas redes sociais. Porém, há poucos dias atrás, uma amiga minha veterinária estava em um show particular dele. A gente fez uma vídeo-chamada e pude conversar um pouco com ele (Sérgio Reis). Pedi a benção e ele elogiou o trabalho que estou fazendo. Foi só isso mesmo”, revela. “Eu falo muito do Sérgio Reis com o Almir (Sater), que é um grande amigo dele; com o Renato (Teixeira)… Algumas vezes, mencionamos ele (Sérgio Reis) em algumas músicas que saem. O Marquinho (Marcos Palmeira) lembra de algumas ocasiões que aconteceram na novela passada”, completa.

A fama também rende assédio de fãs, mas, segundo ele, com “José Loreto, Gabriel Sater e essa turma bonita, aí”, deve acontecer com mais frequência. “Na rede social, as pessoas ficam mais corajosas… aí manda de tudo, mesmo. Eu encaro como algo que faz parte”, conclui.

Sobre os “merchans” e as publicidades, Guito declara suas convicções. “Tem muitas marcas procurando, mas eu sou muito enjoado com isso. Sou mais da linha de comprar o risco com o produto. O Brasil tem muito produto bom, produtos diferenciados de tudo. Não vendo algo que eu não usaria”, finaliza.