Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, está confirmado em A Fazenda 14

Ex-namorado de Nadine, mãe do jogador Neymar, o modelo Tiago Ramos, 24, está confirmado em A Fazenda 14 (Record). A revelação foi feita pela apresentadora, Adriane Galisteu, no Ilha Record da noite de quinta-feira (8).

O agora peão ficou conhecido no país inteiro depois de um relacionamento conturbado e de idas e vindas com Nadine. Na ocasião, ele teve de rebater seguidores que ficaram contra ele após a separação. Também foi falado que o próprio Neymar não se daria bem com o modelo.

Depois, para tentar se perpetuar na fama e ganhar uma grana, o ex-padrasto de Neymar começou a vender conteúdo sensual em grupos fechados de venda. Ele criou contas em dois sites diferentes, um brasileiro e um internacional, com essa finalidade.

No Lastlink, que ele propagandeava em sua conta de Instagram, era preciso fazer uma assinatura mensal de R$ 25 para ter acesso ao que postava o ex-namorado de Nadine Gonçalves.

“Aqui você vai ver conteúdos diferentes”, prometia ele. “Conteúdos que você nunca viu. Só coroas. Adoro as maduras. Quero só money [dinheiro].”

Ramos já havia criado uma conta no OnlyFans com funcionamento parecido. Por lá, era preciso pagar US$ 10 (cerca de R$ 52) para ter acesso mensal à sua página.