Thais Fersoza diz que dias estão ‘intensos’ após Michel Teló se isolar por Covid

O sertanejo anunciou nas redes sociais neste sábado (28) que está com Covid, após quatro testes negativos para a doença

A atriz e apresentadora Thais Fersoza, 38, falou sobre as mudanças em sua rotina com os filhos desde que o cantor Michel Teló, 41, recebeu o diagnóstico positivo para Covid-19. Os dois são pais de Melinda, 5, e Theodoro, 4.

“Estou por aqui, está intenso com as crianças em casa, Michel isolado. Muita gente perguntou se ele está com Covid, ele está. As crianças e eu testamos negativo, mas ele testou positivo”, começou ela. “Está sendo muito intenso com as crianças em casa direto e ele isolado.”

Fersoza apontou então para a região das olheiras e disse nos Stories: “Olha a cara da pessoa”. O sertanejo anunciou nas redes sociais neste sábado (28) que está com Covid, após quatro testes negativos para a doença.

“Infelizmente eu testei positivo para Covid, to chateado demais da conta, vocês sabem o quanto gente aqui em casa mantém os protocolos. É um cuidado danado, o álcool na mão, a gente tá sempre de máscara”, disse o cantor.

No vídeo, Teló disse que Garrido -técnico vencedor do The Voice +- vai representar seu time no reality musical e cuidar das crianças com todo carinho nessa fase especial da competição. “Grande Toni, que sempre fui fã, sou fã demais da conta. Grande pessoa, obrigado. Obrigado também a toda galera do The Voice pelo carinho de sempre.”