Thais Braz rebate críticas após frontoplastia: ‘Povo infeliz’

A ex-bbb, que fez o procedimento para diminuir o tamanho da testa, apareceu em suas redes sociais para falar das críticas

Thais Braz, de 29 anos, utilizou suas redes sociais para desabafar e rebater as críticas que vem recebendo após ter feito uma frontoplastia. A ex-bbb fez o procedimento para diminuir o tamanho da testa. De acordo com a influencer, seguidores fazem uma “patrulha” em sua franja.

“Mano, eu uso o que eu quiser. [Uso] Franja quando eu quiser! Boné quando eu quiser, o que eu quiser!!!!!!! Quando eu tô sem franja, reclamam que eu não deveria ter tirado a franja. Quando eu coloco franja, reclamam… Ahhhhhh, que povo infeliz!!!”, escreveu no Twitter.

Thaís contou que até seu médico tem recebido mensagens. “Vão no insta do meu médico falar que eu não tô feliz com a frontoplastia porque uso franja ainda”, disse.

Após o desabafo, a ex-bbb afirmou não se incomodar com as opiniões de quem não conhece. “Só importa a opinião de quem gosta de mim e de quem eu gosto. Delas, sim, eu quero ouvir!!! Agora desse povo infeliz, vai cuidar da sua vidaaaaa! Puts”, postou.