Thais Braz desabafa sobre ‘perrengue chique’ em desfile no SPFW

Ao responder uma caixinha de perguntas nas redes sociais, a ex-bbb registrou o tamanho do sapato que usou, 38, sendo que ela calça 35

Na madrugada desta segunda (6), Thais Braz usou as redes e revelou um momento de perrengue em sua estreia como modelo no São Paulo Fashion Week, semana de moda de São Paulo.

“Eu calço 35 e desfilei com um sapato 38. Fiquei morrendo de medo de perder o sapato no meio da passarela”, disse a ex-BBB, mostrando fotos que comprovavam a situação relatada por ela.

Apesar do perrengue, Thais recebeu uma série de elogios em sua publicação no Backstage do desfile.

“Ai que linda! Você arrasou, que orgulho de ti”, escreveu uma seguidora. “Linda demais, não tinha look melhor pra você”, disse outra.