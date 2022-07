‘Tenho uns 40’, diz Sabrina Sato sobre vibradores

Apresentadora conta que sempre refaz o estoque: ‘Sou praticamente viciada’

A apresentadora Sabrina Sato, 41, disse no Saia Justa (GNT) desta quarta-feira (20) que tem uma coleção de vibradores e que anda sempre renovando o estoque.

Ela até presenteou a colega de atração, Astrid Fontenelle com um deles. “Tenho uns 40, vários… Vou me desfazendo, doando os usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores”, contou.

A apresentadora revelou que “trouxe duas malas só de vibradores” após uma viagem ao Japão e que ficou impressionada com a variedade de produtos à venda nas sex shops daquele país. “Lá, todo mundo fala com naturalidade sobre isso, as pessoas dão dicas sobre os produtos”.

Sabrina ainda contou que costuma levar os vibradores para as viagens e que já passou perrengue por causa disso. “Esqueci na cama, tive que pedir de volta. Eu levo nas viagens para poder dormir bem”, disse, aos risos.