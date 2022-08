‘Tem dia que dá vontade de terminar’, diz Agatha Moreira sobre Rodrigo Simas

Atriz conta que atualmente se relaciona a distância com ele

O relacionamento entre a atriz Agatha Moreira, 30, e o ator Rodrigo Simas, 30, já dura quatro anos e segue a todo vapor. Porém, segundo ela, a relação não é um mar de rosas como muitos podem imaginar. “O nosso é normal como qualquer outro. Tem dia que um não está afim de olhar para a cara do outro. Tem dia que dá vontade de terminar e jogar tudo para o alto”, diz ela à colunista Patrícia Kogut de O Globo.

Desde outubro de 2021, ambos namoram a distância, já que Simas se mudou para São Paulo para gravar um projeto enquanto ela permanece no Rio. “Estamos vivendo fases diferentes, mas é muito impressionante como não nos desconectamos. Foram poucos momentos juntos na nossa casa (na Zona Oeste do Rio). Ele ficou lá até abril e, quando voltou para o Rio, eu já estava em Los Angeles para estudar interpretação”, comenta.

Segundo a artista, o diálogo é o grande segredo para que os dois não se percam um do outro.

“Conversamos sobre tudo, sobre ter filho ou não, sobre morar juntos ou separados, se o outro sente interesse por outras pessoas ou se o interesse está aqui. Isso precisa ser dito.”

Com contrato longo com a Globo, Agatha se prepara para trabalhar mais uma vez com Walcyr Carrasco na nova novela das 21h, ainda sem data, de nome “Terra Vermelha”.