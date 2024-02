Taylor Swift voará 9 mil km em jatinho para assistir Travis no Super Bowl

Taylor Swift precisará viajar de Tóquio a Las Vegas para conciliar sua agenda de shows e assistir ao Super Bowl, a final da liga de futebol americano da qual seu namorado, Travis Kelce será um dos protagonistas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) –

Taylor Swift, 34, precisará viajar de Tóquio a Las Vegas caso queira conciliar sua agenda de shows e, ao mesmo tempo, assistir ao Super Bowl, a final da liga de futebol americano da qual seu namorado, Travis Kelce será um dos protagonistas.

Travis é do tight end do Kansas City Chiefs. Ele irá disputar o troféu da NFL com o San Francisco 49ers no dia 11 de fevereiro.

Com todo o seu sucesso, a cantora mobilizou as autoridades do Japão. Ela fez com que a embaixada do país nos Estados Unidos divulgasse uma declaração bem-humorada em que garante que ela poderá “chegar confortavelmente” a Las Vegas, a tempo de ver ao Super Bowl, depois de fazer o show em Tóquio, que acontecerá na véspera.

A capital japonesa está 17 horas à frente da sede da final da NFL e a 8,9 mil km de distância. De acordo com a CBS Sports, Swift ainda precisará – em tom de ironia – enfrentar o “maior problema de rico” do mundo. O motivo? Ela terá o grande desafio de achar uma vaga para estacionar o seu jatinho particular

Especialistas consultados pela CNN apontam, ainda, que Taylor Swift também poderá ter problemas com o jet lag.

Isso porque, após a final da NFL, a estrela deve seguir para Melbourne e se preparar para a turnê pela Austrália, que tem diferença de apenas duas horas para Tóquio, mas está 19 à frente de Las Vegas