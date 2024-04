Taylor Swift tem festa organizada por fãs para lançamento de ‘The Tortured Poets Department’

GABRIELE KOGA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

“The Tortured Poets Department”, disco anunciado no palco do Grammy 2024 por Taylor Swift, chega aos serviços de streaming nesta sexta-feira (19). Neste ano, a artista arrematou sua quarta estatueta na categoria de melhor álbum da premiação com “Midnights”, até então o seu trabalho mais recente.

Na capital paulista, os “swifties”, como são chamados os fãs da cantora -dona da turnê musical mais lucrativa da história-, organizam festas temáticas para comemorar o lançamento das novas canções. Os eventos movimentam as redes sociais e, juntas, as contas TS Party e Festa da Taylor, que promovem as atividades, acumulam cerca de 70 mil seguidores no Instagram.

As músicas de “The Tortured Poets Department” estarão no setlist, que também trará hits presentes na “The Eras Tour”. Alguns artistas pop, como Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Lorde, Miley Cyrus, Billie Eilish e a boyband One Direction ganham músicas pontuais na programação.

Segundo Taylor, o disco já estava em processo de produção há dois anos. Após receber a premiação no Grammy, a cantora também divulgou a capa do álbum, o 11° de sua carreira, nas redes sociais.

Kaique Brandão, produtor da TS Party, conta que é fã da norte-americana desde 2009, na época do álbum”Fearless”. Alguns anos depois, começou a produzir festas em Belo Horizonte e, posteriormente, passou por outras cidades, como Balneário Camboriú, Curitiba, Florianópolis e Rio de Janeiro.

“Dessa vez, a nossa capacidade é para 800 pessoas. A expectativa é que os ingressos esgotem e seja sold out”, destaca Kaíque. De acordo com ele, o evento terá totens da artista em tamanho real, apresentações de drag queens, reprodução da performance de “22” -momento do show em que Taylor entrega seu chapéu autografado para um fã na era “Red”- e cabine de fotos instantâneas.

As próximas festas que têm Taylor como tema na capital paulista acontecem na Estação Marquês, na Barra Funda, às 22h, e no KatKlub, na rua Augusta, também às 22h.

TS PARTY

Quando Sexta-feira (19)

Onde Estação Marquês – Av. Marquês de São Vicente, 412, Várzea da Barra Funda, região oeste

Preço A partir de R$ 35

Link https://www.sympla.com.br/produtor/tspartybr

FESTA DA TAYLOR

Quando Sexta-feira (19)

Onde Kat Klub – R. Augusta, 609, Consolação, região central

Preço A partir de R$ 30

Link https://outgo.com.br/taylorswift