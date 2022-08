Sydney Sweeney, de ‘Euphoria’, é cancelada na internet após festa para a mãe

Aniversário acabou causando controvérsia por símbolos trumpistas e anti-Black Lives Matter

Uma série de fotos do aniversário de 60 anos da mãe de Sydney Sweeney, 24, causaram alvoroço na internet. A atriz, indicada duplamente ao Emmy pelos papéis em “Euphoria” e “The White Lotus”, precisou usar as redes sociais para se explicar diante das críticas.

“Gente, isso é uma loucura”, escreveu. “Uma celebração inocente pelos 60 anos da minha mãe acabou se tornando uma declaração política absurda, o que não era a intenção. Por favor, parem de fazer suposições. Muito amor a todos e feliz aniversário para a minha mãe.”

Tudo começou no sábado (27) quando a atriz publicou algumas fotos e vídeos da comemoração, que tinha temática country e foi uma surpresa para Lisa. Entre as imagens, uma em que Sydney aparecia com a mãe e a avó na frente do bolo chamou a atenção.

Detrás delas, havia um homem usando uma camiseta com o símbolo do Blue Lives Matter (vidas azuis importam), que defende que o assassinato de policiais deve ser considerado crime de ódio. Criado em resposta ao Black Lives Matter, o movimento é acusado de apoiar o sistema discriminatório que faz agentes suspeitarem, prenderem e matarem mais negros que brancos.

Além disso, em fotos publicadas pelo irmão de Sydney, Trent, é possível ver bonés inspirados no slogan trumpista “Make America Great Again” (torne a América incrível novamente, em tradução livre). “Os bonés dizem ‘Torne os 60 incríveis de novo”, afirmou ele.

As imagens causaram controvérsia, com muitos internautas especulando a posição da atriz e de sua família com relação a essas causas. Durante os protestos de 2020 que tomaram os Estados Unidos exigindo mais justiça racial, ela chegou a registrar seu apoio ao Black Lives Matter. “O ódio nesse mundo precisa acabar”, escreveu, usando a hashtag do movimento.