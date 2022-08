Susana Vieira é internada para tratar sequelas da Covid-19

A atriz, que testou positivo para covid-19 no dia 12 de julho, passa bem, mas ainda não tem previsão de alta

Susana Vieira, de 79 anos, está internada em um hospital do Rio de Janeiro para tratar de sequelas da covid-19 no pulmão. A atriz está bem, mas não tem previsão de alta.

“Estou bem. A covid deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada. Como tenho leucemia, é protocolo a internação em CTI. Com a medicação e fisioterapia, em breve, estarei em casa”, contou Susana ao Gshow.

Segundo com a publicação, ela testou positivo para covid-19 no dia 12 de julho.

Leucemia

A atriz foi diagnosticada com um tipo de leucemia em 2015. Em maio, ela relembrou o diagnóstico. “Nunca tive medo, mas eu não sou medrosa mesmo. Só perguntei assim: ‘Eu vou morrer quando? Eu vou ficar careca? Foram as duas perguntas que fiz”, contou.

A doença já está controlada, e não a fez deixar de trabalhar.

Susana ressaltou que ainda quer atuar por muito tempo: “Nunca quis deixar de trabalhar, nunca quis me aposentar. O brasileiro tem uma mania de querer se aposentar com 60 anos. Eu, hoje, estou com 79 anos, então o que teria feito? Ficado em casa? Adoro fazer televisão”, disse.