‘Sou um gay público’, desabafa Carmo Dalla Vecchia

Em entrevista, o ator, que é casado com João Emanuel Carneiro, falou sobre a decisão de assumir sua sexualidade

Em julho de 2021, Carmo Dalla Vecchia decidiu falar abertamente, ao vivo e em rede nacional, sobre sua sexualidade. Foi uma forma de homenagear o marido, o autor de novelas João Emanuel Carneiro, e Pedro, o filho do casal.

“Precisei descobrir que mesmo compondo uma letra da sigla LGBTQIAPN+ eu poderia ter um preconceito cultural arraigado na minha própria cabeça. Acho que minha decisão acompanhou um movimento meu e ao mesmo tempo um momento que o mundo está passando”, comentou o ator em entrevista ao “Gay.blog”.

“Me tornei um homem mais respeitado e acarinhado por milhares de pessoas que chegam até mim e que costumam me agradecer pelo que fiz. Hoje sou um gay público e isso me encheu de alegria. Digo isso porque tenho muito orgulho por ter sido corajoso ao ocupar um espaço que era meu e hoje me sinto pertencendo a aquilo que eu realmente sou”, disse.

Carmo Dalla Vecchia ainda falou sobre a aceitação de sua família. “Hoje não sofro preconceito nenhum no ambiente familiar, acho que se orgulham bastante de mim”, afirmou.