‘Sonho com o dia que chegarei até o fim de uma leitura’, revela Suzana Alves sobre déficit de atenção

Atriz conta como se sentiu aliviada com o diagnóstico recentemente descoberto por médicos

Suzana Alves completou 44 anos nesta quarta-feira (3) e resolveu compartilhar com seus seguidores sobre o que vem passando desde que descobriu ter Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. A atriz, que ficou nacionalmente conhecida por interpretar a personagem Tiazinha, no fim dos anos 1990 no Programa H de Luciano Huck, na Band, foi diagnosticada com a doença há dois meses.

Ela, que atualmente também é professora de pilates, contou que tem lutado contra a TDAH. “Já venci até aqui e vou continuar lutando contra tudo o que limita minha caminhada nesta estrada. Hoje, o meu maior treino é controlar as minhas motivações e não desistir dos meus objetivos e sonhos, e me relacionar bem com todas as pessoas”, começou Suzana em seu relato.

“Sempre fui hiperativa, muitas vezes impulsiva, sem controlar o tempo e minhas ações, agora sonho com o dia que chegarei até o fim de uma leitura, ou a terminar de escrever meus livros e abrir uma padaria de fermentação natural”, completou na legenda de publicação.

Suzana ainda agradeceu por ter descoberto a doença. “Quem sabe? Por hora é isso! Sigo um dia de cada vez… Diante dessa nova Suzana que sempre realizou tanto e ao mesmo tempo se sentiu frustrada por ser assim sem saber, mas que agora, tenho um diagnóstico, sigo aliviada e feliz por me aceitar exatamente como Deus me criou. Fácil?! Não é, mas feliz por saber quem eu sou de fato, como Deus me fez, e agora é me adaptar as terapias, medicações, novas informações e transformações comportamentais”, comentou.

Por fim, ela mandou uma mensagem de carinho aos seus seguidores. “Obrigada a cada seguidor e seguidora que me motivam para eu nunca desistir das redes sociais (risos). Amo a vida que Deus me deu, amo ser eu mesma e amo cada um de vocês!”, finalizou Suzana Alves.