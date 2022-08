Solteira, Gabi Martins fala sobre assédio: ‘Não dá para administrar’

Durante uma entrevista, a cantora e ex-bbb comentou sobre sua vida amorosa e revelou as cantadas que recebe diariamente

A cantora e ex-bbb Gabi Martins está solteira há mais de seis meses, desde o término com Tierry. Em entrevista ao “GShow”, ela disse que o assédio está difícil de administrar.

“Namorei um tempo e estou na fase de me curtir. Quando estou solteira, aproveito para ser solteira, estar 100% livre, ter vários contatinhos, beijar muito. Quando estou namorando, sou 100% fiel, companheira, parceira, aproveito pra me dedicar a pessoa. No momento, estou gostando de estar assim”, comentou.

“Meu direct desde que fiquei solteira tem bombado mais. Está um pouco complicado, não está dando para administrar muito, não”, revelou, sobre as cantadas que recebe nas redes sociais.