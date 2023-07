Sofía Vergara e Joe Manganiello se separam após 7 anos de casamento

Vergara está na Itália comemorando seu aniversário de 51 anos com amigos e a ausência de Mangianello não passou despercebida

A estrela de ‘Modern Family’ Sofía Vergara e seu companheiro Joe Manganiello anunciaram a sua separação ao portal Page Six nessa segunda-feira (17). A atriz, que foi a mais bem-paga do mundo em 2020 segundo a revista Forbes, estava casada com Manganiello há 7 anos.

“Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e cuidam muito uma da outra, pedimos educadamente respeito à nossa privacidade neste momento enquanto navegamos nesta nova fase de nossas vidas”, afirmou o ex-casal em declaração conjunta.

Vergara está na Itália comemorando seu aniversário de 51 anos com amigos e a ausência de Mangianello não passou despercebida. “Sofía e Joe já vinham se afastando e estão se distanciando um do outro para contemplar o futuro”, afirma fonte do Page Six.

Estadão Conteúdo