‘Sobrevivemos e precisamos agradecer’, declara Fátima Bernardes no réveillon

Fátima Bernardes usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 31, para desejar um bom 2021 aos seguidores. A apresentadora da TV Globo também aproveitou a oportunidade para contemplar a saúde.

“2020 não foi fácil pra ninguém. Mas nós sobrevivemos e precisamos agradecer por isso e manter a esperança de que 2021 será melhor. Com mais saúde, amor e respeito uns pelos outros. E que a gente não se esqueça de aproveitar cada dia do ano que está chegando porque cada minuto importa”, escreveu no Instagram

Na foto, Fátima Bernardes aparece abraçada ao namorado Túlio Gadêlha, que comentou a publicação: “Toda linda ela”.

No início de dezembro, a apresentadora anunciou que estava com um câncer de útero. Ela teve de se afastar do programa matinal para passar por tratamento. Fátima passou por cirurgia no dia 6 de dezembro e segue em recuperação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira, diversos amigos comentaram a publicação dela no Instagram, como a também apresentadora Sandra Annenberg: “2021 vai ser melhor! Saúde pra todos! E muito amor”.

Estadão Conteúdo