Sinéad O’Connor deixou um “plano de ação” para seus filhos em caso de morte súbita

Sinéad sempre foi cautelosa quanto ao destino de sua música após sua morte

Na terça-feira (25), a notícia do falecimento de Sinéad O’Connor, aos 56 anos, chocou o mundo da música e seus fãs. Pouco tempo antes de sua morte, a cantora havia deixado um “plano de ação” para seus filhos, que foi revelado por ela em uma entrevista à revista People no ano passado. Em suas orientações, ela instruiu seus filhos sobre como agir em caso de sua morte repentina, expondo sua preocupação com a proteção de sua música e bens.

“Sempre instruí meus filhos desde pequenos: ‘Se sua mãe morrer amanhã antes de você ligar para o 911, ligue para meu contador e certifique-se de que as gravadoras não comecem a divulgar meus discos e não digam onde está o dinheiro'”, disse ela na entrevista.

Sinéad sempre foi cautelosa quanto ao destino de sua música após sua morte, especialmente após observar como as gravadoras agem após o falecimento de um artista. “Quando os artistas estão mortos, eles são muito mais valiosos do que quando estão vivos”, afirmou.

A cantora também mencionou o rapper Tupac e o icônico cantor Prince como exemplos das consequências após a morte de um artista, onde suas músicas se tornam ainda mais valiosas e as gravadoras buscam lucrar com seu legado.

Sinéad O’Connor será lembrada por seu grande sucesso “Nothing Compares 2 U”, que a tornou uma figura marcante na indústria musical dos anos 90. Ela deixa para trás quatro filhos: Shane, Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Bonadio.

A causa da morte de Sinéad ainda não foi esclarecida, e uma autópsia foi marcada para determinar a razão de sua partida prematura. A cantora, que enfrentou desafios emocionais ao longo da vida, recentemente passou por momentos difíceis com o suicídio de um de seus filhos, Shane, de 17 anos, em 2021.

Sua música tocou e emocionou milhões de pessoas ao redor do mundo, e seu talento será lembrado com carinho por gerações futuras. Sinéad O’Connor deixou um legado musical poderoso e uma mensagem de amor e compreensão em suas letras, que ecoará para sempre na memória de seus fãs.