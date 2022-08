Simony mostra primeira sessão de quimioterapia após descobrir câncer

A cantora descobriu estar com um tumor na reta final do intestino, perto do ânus, ao realizar um exame de rotina

Depois de revelar ter sido diagnosticada com câncer, Simony mostrou a primeira sessão de quimioterapia na tarde desta quarta-feira (3). A cantora, que está com um tumor no intestino, perto do ânus, comemorou a chance de fazer o tratamento contra a doença.

“Essa aqui é a touca Capelli, que ajuda a ter 50% de chance de não cair o cabelo. Já vou começar, estou super ansiosa, já vou pegar o meu escudo para detonar tudo”, disse Simony nas redes sociais.

A touca que ela comentou no vídeo é feita especialmente para pacientes de quimioterapia. Ela é uma touca de resfriamento para ser usada antes, durante e depois da sessão, para evitar a queda do cabelo do paciente.

Simony contou que está com um câncer na reta final do intestino, próximo ao ânus. A cantora disse que descobriu a doença ao realizar um exame de rotina. A artista também se mostrou confiante na recuperação.

“Estou super animada. Peço a todos vocês que deem exatamente o que vamos falar aqui. Tenho quatro filhos, já conversei com eles, meus filhos já sabem. Só o Anthony que não entende muito. A gente tem que dar isso para ajudar outras pessoas a se curar, ter perspectiva. Eu estou muito forte, muito confiante, nunca entrei numa briga para não sair ganhando”, disse.