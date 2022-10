Simony compartilha evolução em tratamento contra câncer

Ela também falou sobre a autoestima dela durante o tratamento e contou sobre o uso de próteses capilares

A cantora Simony comemorou a evolução no tratamento contra o câncer no intestino. Através de uma foto publicada no perfil dela no Instagram, a artista disse que o tumor diminuiu mais de 50% e que, a partir de agora, fará apenas sessões de radioterapia. “Esta é uma foto de agradecimento”, escreveu. Ela também falou sobre a autoestima dela durante o tratamento e contou sobre o uso de próteses capilares.

“Eu estou careca, como muitas ficam, mas me acostumei e tudo bem também. Todos aqui em casa me acham linda assim”, disse. Simony completou afirmando que está “com foco e no caminho da cura”. “Não é fácil se olhar no espelho e não se reconhecer. Somos fortes e só quem passa por esse tratamento sabe”, escreveu.

A artista aproveitou para agradecer O apoio que recebe de fãs e familiares desde o início do tratamento. “Amo vocês”, finalizou

Simony foi diagnosticada com câncer no intestino em agosto após realizar uma colonoscopia. À época, o oncologista Fernando Maluf explicou que o tratamento da cantora envolve sessões de quimioterapia e radioterapia.

Visita de Sonia Abrão

A apresentadora Sonia Abrão fez uma visita à cantora neste domingo, 16. Sonia compartilhou uma foto ao lado de Simony e disse que as duas não se viam há três meses. “Botamos as fofocas em dia. Que tarde gostosa nesse domingão”, escreveu a jornalista

A artista comentou agradecendo o apoio da amiga. “Amei te ver, amei as flores, obrigada por tanto”, disse. No mesmo dia, a apresentadora publicou a mesma foto compartilhada por Simony para comemorar a evolução do tratamento e se disse “profundamente emocionada”. “Falta pouco para o fim do tratamento. […] Que lindo você ser essa mulher de tanta fé, força e coragem”, disse Sonia.

Estadão Conteúdo