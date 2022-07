Simone se pronuncia após unfollow de Simaria no Instagram

Depois de se afastar dos palcos, a coleguinha deixou de seguir inúmeros perfis em sua conta pessoal na rede, inclusive o de sua dupla

Simone acordou nesta quinta-feira (14) e foi ao seus stories do Instagram para conversar com seus seguidores. A coleguinha revelou que não conseguiu dormir bem e passou a noite em claro. Na manhã de hoje, diversos fãs da cantora perceberam que Simaria, que está afastada dos palcos desde o final do mês passado, deixou de seguir a irmã, assim como o perfil oficial da dupla.

“Bom dia, senhoras e senhores. Deus é bom, sabia? Deus é bom todo o tempo. Eu continuo crendo nisso. Não dormi bem. Acordei de madrugada. Fui dormir de novo, e acordei seis e pouco”, disse a artista, mas sem explicar os motivos.

Quase um mês fora dos palcos, por motivos médicos, Simaria deixou de seguir Simone no Instagram, além da conta da dupla. As irmãs, que tinham demonstrado apoio e carinho nesse período, apresentam indícios de mais um desentendimento.

Um dos motivos poderia ser o retorno de Simaria aos palcos, que segue sem previsão. O colunista Lucas Pasin, do ‘Splash Uol’, afirmou que ela planejava passar apenas 10 dias distante, tempo esse que teria sido estendido para um prazo “indeterminado”. A artista também já teria demonstrado sua insatisfação à equipe e solicitado uma data, sem sucesso.