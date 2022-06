Simone se pronuncia após afastamento de Simaria dos palcos

A cantora afirmou que seguirá cumprindo a jornada da dupla de trabalho e espera “muito o carinho de vocês”

Simone, de 38 anos, usou seu Instagram pessoal para falar pela primeira vez sobre o afastamento de sua irmã e parceira de dupla, Simaria, 40.

“Estou aqui na cidade do show de hoje. Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus a abençoe a guarde. Estou aqui para cumprir nossa jornada de trabalho. Conto muito com o carinho de vocês”, disse a cantora sertaneja.

Mais cedo, a informação da pausa de Simaria foi confirmada em comunicado oficial da assessoria de imprensa das artistas.

O anúncio explica que Simaria, que completou na última quinta (16) 40 anos, está seguindo uma determinação médica. A equipe da dupla também reforça que os compromissos marcados serão assumidos por Simone.

A confirmação ocorreu após os desentendimentos públicos entre as irmãs se tornarem assunto nos últimos dias. As especulações começaram após as cantoras trocarem farpas durante uma apresentação em Caruaru (PE).

A dupla ignorou o ocorrido nas redes sociais e não comentou sobre o tema durante a festa de aniversário de Simaria. A comemoração aconteceu na noite da última segunda-feira (13) em São Paulo.

Em entrevista à coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, Simaria abriu o jogo sobre sua relação com Simone. Apesar de afirmar que a vivência das duas fora do palco é incrível, ela também contou se sentir recriminada pela irmã.

“O [programa do] Ratinho foi meu grito de socorro, porque tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, revelou.

Sobre o show da dupla no São João de Caruaru (PE), marcado pelo atraso de 1h20 de Simaria e pela recusa da cantora em encerrar o show, apesar dos pedidos da irmã, ela afirmou que não conseguiu pegar o mesmo voo que Simone por motivos de saúde.

“Eu não tinha condição de voar, por saúde, por muito estresse. Cansada de muito trabalho e responsabilidade nas minhas costas”, explicou.

“Se eu e Simone tivermos que trocar a carreira por tudo isso, para ter a irmandade e a paz, a gente troca. No dia que Simone e Simaria quiserem encerrar a carreira, vai terminar lindo”, concluiu Simaria na entrevista.