Simaria sai em defesa de Claudia Leitte após vaias em show

Rio de Janeiro – RJ

A cantora Simaria saiu em defesa de Claudia Leitte, que no fim de semana foi um dos assuntos mais comentados do Twitter ao ser vaiada durante um show no Micareta Salvador, na Bahia. O público também puxou o coro a favor do presidente eleito (“Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”), numa provocação a Claudia, que seria bolsonarista, apesar de nunca ter declarado seu voto.

Simaria defendeu a cantora em um comentário no Instagram. “Que vergonha! Respeitem a história da Claudinha! Uma mulher do bem, simples, carinhosa e muito mais… Parem com isso. Lembrem-se que por trás de uma grande artista tem uma história, um coração, uma pessoa que passa pelas mesmas coisas que vocês”, escreveu a sertaneja.

Não que Claudia tenha recebido as críticas e provocações passivamente durante o show. Depois de uma pausa em que parecia irritada e, ao mesmo tempo surpresa, ela falou à plateia. “Eu não penso diferente de vocês, quero amor, quero paz, quero pessoas unidas. Quero promover encontros, felicidade. E é por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite, eu vou gritar o que Deus mandar eu falar, independentemente de vocês pensarem o que vocês quiserem, porque eu não vivo de agradar”, bradou.