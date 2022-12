Simaria esclarece rumores de affair com João Gomes

Ao ser questionada se de fato “pegou ou não” Gomes, a artista deixou claro que não, e atribuiu o “fora” a idade do cantor

A cantora Simaria Mendes, 40, falou sobre os rumores de um suposto affair entre ela e o cantor João Gomes, de 20, e negou os boatos. Em seu perfil no Twitter, Simaria interagiu com os fãs ao responder algumas perguntas. Ao ser questionada se de fato “pegou ou não” Gomes, a artista deixou claro que não, e atribuiu o “fora” a idade do cantor.

“Adoro o João, mas ele tem idade para ser meu filho Brasil”, disse a cantora.

Os rumores sobre o affair entre Simaria e João Gomes surgiram após o cantor revelar, em entrevista a Danilo Gentili, que paquerou a cantora em uma festa, mas ela fez com que ele desistisse da ideia.

“Passei a noite todinha paquerando ela, chamando para dançar, para depois ela dizer: ‘Meu filho, eu vejo você como um menino’. Aí eu desisti”, brincou o cantor na ocasião.