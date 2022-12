Silvio Santos celebra 92 anos com discurso emocionado

O registro da comemoração foi feito pelo neto Tiago Abravanel, 35

São Paulo – SP

“Agradeço, peço a Deus que todos vocês cheguem a apagar uma vela de 92 anos no mínimo. Alegria que estão me dando tenho certeza que sentirão quando completarem 92 anos”.

Foi dessa forma que o apresentador Silvio Santos agradeceu pela festinha em casa que recebeu de seus familiares. O registro da comemoração foi feito pelo neto Tiago Abravanel, 35. Visivelmente emocionado, Silvio cortou o bolo ao lado de muitas crianças.

Antes disso, ele já havia recebido uma homenagem das filhas. Silvia e Cíntia Abravanel publicaram fotos raras ao lado do apresentador, que não tem perspectivas de retornar ao ar. Cintia, 58, mãe de Tiago Abravanel, compartilhou registros no feed de seu perfil do Instagram e também nos Stories.

“Chegar aos 92 anos com tanta energia de viver não é para qualquer um, mas você faz parecer fácil!”, escreveu na publicação.

Silvia, 51, também compartilhou fotos e uma homenagem ao pai. “Dia de comemorar muitas histórias, muitas experiências, muitas risadas, muita saúde, muita alegria, muita paz e muita união da família, e muito, muito Deus te abençoando cada segundo da sua vida, meu paizinho amado.”