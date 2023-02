Silvia Abravanel fica ilhada em enchente e detalha momentos de tensão

Ao programa Fofocalizando, do SBT, nesta quarta-feira (1º), Silvia narrou os momentos de tensão que viveu com o namorado

São Paulo – Sp

A apresentadora Silvia Abravanel, 51, deixou os fãs preocupados na noite da última terça-feira (31). Em publicação nas redes sociais, a filha de Silvio Santos mostrou imagens em que aparecia em cima do próprio carro ilhada em uma estrada no interior de São Paulo, rumo à capital, na região de Sorocaba.

Ao programa Fofocalizando, do SBT, nesta quarta-feira (1º), Silvia narrou os momentos de tensão que viveu com o namorado, Gustavo Moura. Segundo ela, a Castelinho (apelido dado à rodovia SP-075, no trecho entre Sorocaba e Itu) ficou completamente alagada. “Deus me livre! Foi tenso!”, começou Silvia, em seu depoimento.

“O carro e o motor travaram. A gente não conseguia sair do lugar e começou a pegar água muito rápido dentro do carro. O Gustavo saiu do carro parecendo um gato, só pulou para cima dele e veio um monte de gente. Estava eu, ele e a Simone, do Fat Family”, detalhou a apresentadora.

Silvia e Gustavo, inclusive, enalteceram o trabalho dos bombeiros que realizaram o resgate. “Queremos agradecer os bombeiros de Sorocaba, que foram sensacionais, e a esposa de um deles que a gente acabou nem pegando o nome. Salvaram a gente muito rápido, muito mesmo”, disseram eles.

Além disso, os dois finalizaram o depoimento ao Fofocalizando dando dicas aos espectadores: “O certo é não enfiar o carro ou moto em enchente, não dá para brincar com a natureza”.