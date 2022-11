Silva fala sobre namoro com viúvo de Paulo Gustavo: ‘Quero ajudar com os filhos’

Silva já conhece os filhos de Thales e Paulo, os gêmeos Gael e Romeu, de três anos, e se diz encantado pelos meninos

Ana Cora Lima

São paulo – SP

Errou quem achou que fosse fogo de palha a relação entre o cantor Silva e o dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo (1978-2021). Os dois assumiram o namoro (ainda que discretamente), em setembro, no Rock in Rio, mas estariam juntos pelo menos desde abril. De lá para cá, a união só se fortaleceu.

“Tem me feito muito bem me relacionar com ele, conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problemas de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele”, conta o músico capixaba, que está de volta à gravadora Som Livre, empresa que o lançou em 2012.

Silva (Lúcio Silva de Souza na certidão de nascimento) já conhece os filhos de Thales e Paulo, os gêmeos Gael e Romeu, de três anos. Não só conhece, como se diz encantado pelos meninos, tanto que pretende ser cada vez mais presente em suas vidas.

“Eles são apaixonantes, lindos demais. Quero poder ajudar o Thales com isso, ele tem uma vida que não é fácil. Se a nossa relação for mesmo se firmar, eu quero poder estar junto”, disse. Desde que o humorista morreu, em maio de 2021, o dermatologista divide a criação dos filhos com ex-sogra Déa Lúcia.

Silva, que posou para fotos ao lado de Thales pela primeira vez no evento de encerramento da campanha de Lula (PT), no dia 27 de setembro, torce para estar na posse do novo presidente no dia 1 de janeiro, em Brasília, mas já sofre por antecipação.

“Toco no Réveillon. Faço dois shows na mesma noite e não sei como vou conseguir sair de Roraima de madrugada, mas vou tentar. Quero muito poder participar desse momento histórico”, diz o cantor, que aposta em Daniela Mercury para o Ministério da Cultura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tenho ouvido muito no meio o nome de Daniela e acredito que ela aceitaria porque é uma pessoa muito politizada, sabe? Ela gosta desse lugar do artista, um ser crítico. Daniela tem totais condições e eu torço por ela, que sempre foi generosa comigo”.