Sheron Menezzes se casa com lutador após dez anos de união

A atriz Sheron Menezzes, 38, se casou com o lutador Saulo Bernard em cerimônia íntima. Ela mostrou momentos da união pelas redes sociais. Ambos estão juntos há dez anos.

Os dois já são papais de Benjamin, 4. “E no civil nós dissemos sim! Essa é a nossa energia! São dez anos de muitos motivos para comemorar e celebraremos cada um deles. E ainda não acabou, passa logo tempo, que tô ansiosa pra próxima etapa”, publicou a atriz na legenda de algumas fotos.

Muitos famosos fizeram questão de parabenizar o casal. “Lindos, viva esse amor”, escreveu Cris Vianna. “Felicidades”, escreveu Fabiula Nascimento. “Parabéns”, postou Thelma Assis. “Que lindo vocês”, felicitou Carol Trentini.

Benjamin nasceu em outubro de 2017. Na ocasião, ela emocionou seus seguidores com a primeira imagem do filho nascido às 23h23 do dia 19 de outubro, de parto natural. O garoto chegou ao mundo com 3 quilos e 49 centímetros. “Lindão mesmo”, escreve a mãe.

Na imagem divulgada no Instagram da atriz, Menezes aparecia segurando o bebê instantes depois do parto. A foto de “Benji” –como a atriz o apelidou– teve mais de 60 mil curtidas só na primeira hora depois de publicada.

“Um dia pedi pro Papai do Céu um amor pra vida toda. Eu nem sabia o que estava pedindo”, escreveu a atriz na legenda da imagem.

“Mas então, quando já nem lembrava mais o que tinha pedido, ele chegou. Chegou chegando e da maneira que eu não planejei. Veio do jeitinho dele, rápido e já com muitas emoções pra contar”, completou.