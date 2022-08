Shawn Mendes faz terapia e outras ‘coisas simples’ após cancelar turnê

A afirmação foi feita ao site TMZ duas semanas depois de o cantor afirmar que precisava cuidar de sua saúde mental

Após cancelar sua turnê mundial, Shawn Mendes, 24, está fazendo terapia e outras “coisas simples”, como ficar com a família e sair para jantares com amigos. A afirmação foi feita ao site TMZ duas semanas depois de o cantor afirmar que precisava cuidar de sua saúde mental.

“Estou tirando um tempo para fazer terapia, pegando leve, passando mais tempo com a minha família. Estou tentando fazer coisas que não fiz nos últimos anos, como jantar com os amigos e coisas assim”, afirmou ele ao desembarcar no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Shawn disse, no final de julho, que conversou com sua equipe e com um grupo de profissionais de saúde, e que ficou claro que precisava tirar um tempo “que nunca tirei pessoalmente” para voltar mais forte e, por isso, cancelaria o resto da turnê “Wonder” na América do Norte e Europa.

“Comecei esta turnê animado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pausa por causa da pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco pronto para o quão difícil seria fazer uma turnê após este tempo afastado”, afirmou ele em comunicado divulgado em seu Instagram.

“Isso não significa que eu não vou fazer músicas novas, e eu mal posso esperar para vê-los [os fãs] em turnê no futuro. Eu sei que todos vocês estavam esperando tanto para ver esses shows, e parte meu coração dizer isso, mas eu prometo que estarei de volta assim que eu tirar um tempo para me curar”, finalizou.