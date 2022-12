Shakira pede ajuda para jogador condenado à pena de morte no Irã

De acordo com o site Deadspin, a manifestação aconteceu no dia 16 de setembro e resultado na morte de três policiais

São Paulo – SP

No sábado (19), Shakira usou o seu Twitter para fazer um apelo durante o final da Copa do Mundo 2022. A cantora falou sobre o jogador iraniano Amir Nasr-Azadania, que estaria enfrentando uma possível execução após participar de um protesto a favor do direito das mulheres no Irã.

De acordo com o site Deadspin, a manifestação aconteceu no dia 16 de setembro e resultado na morte de três policiais. Os protestos começaram depois da morte de Mahsa Amini, a jovem foi presa, espancada e morta por policiais após supostamente violar as regras do país sobre o uso de hijab.

“Hoje, na final da Copa do Mundo , só espero que os jogadores em campo e o mundo inteiro se lembrem de que há um homem e companheiro de futebol chamado Amir Nasr, no corredor da morte, apenas por falar em favor dos direitos das mulheres”, escreveu Shakira.

“Espero que haja mais de um minuto de silêncio em nossos corações para lembrar o que é importante e mais de uma voz unida gritando pelo que é justo”, completou a cantora.