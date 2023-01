Shakira manda recado para Raphael Vicente no programa Domingão com Huck

Em português, Shakira disse que o influenciador tem um “talento gigante” e que gostaria de enaltece-lo

São Paulo – SP

O influenciador Raphael Vicente, 22, recebeu uma mensagem surpresa de Shakira, 45, durante sua participação no Domingão com Huck, neste domingo (1). No início de dezembro, a colombiana compartilhou em suas redes sociais uma versão que Vicente fez de “Waka Waka”.

Em português, Shakira disse que o influenciador tem um “talento gigante” e que gostaria de enaltece-lo. “Rafa, eu adorei o seu vídeo. Fiquei muito feliz com o seu carinho comigo e espero retribuir um dia. Quem sabe a gente não possa dançar no meu show em breve”, falou.

Visivelmente surpreso, Vicente brincou com Luciano e perguntou para o apresentador se o vídeo não se tratava de um cover. “Quem tem amigo não morre pagão”, respondeu Huck.