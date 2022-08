Shakira e Piqué disputam na Justiça pela guarda dos filhos e avião de R$ 102 mi

De acordo com o jornal Prensa Libre, a aeronave é um Learjet 60XR, tem porte médio e acomoda até 10 pessoas

A cantora colombiana Shakira, 45, e o jogador espanhol Gerard Piqué, 35, iniciaram uma batalha judicial após anunciarem a separação. O casal agora disputa, além da guarda dos filhos Milan, 9, e Sasha, 7, um avião avaliado em US$ 20 milhões, cerca de R$ 102 milhões.

Segundo o jornal Prensa Libre, a aeronave é um Learjet 60XR, tem porte médio e acomoda até 10 pessoas. O casal reformou o avião e adicionou um quarto com duas camas, uma sala de jantar e uma televisão de plasma.

Shakira e astro do Barcelona não querem abrir mão do avião, que teria sido comprado há alguns anos. Além disso, o processo ainda traz as condições da separação, uma vez que a cantora quer mudar para os EUA e o jogador deve permanecer na Espanha, onde a família mora atualmente, o que dificulta a divisão da guarda das crianças.

Recentemente, o Ministério Público da Espanha pediu mais de oito anos de prisão para cantora colombiana. Além disso, a Jusitça também pediu uma indenização de mais de 23 milhões de euros (cerca de R$ 121 milhões), por um caso de fraude fiscal de 14,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 75 milhões.

A Procuradoria atribui à artista uma fraude fiscal de 14,5 milhões de euros, entre os anos de 2012 e 2014, quando teria simulado não residir na Espanha. Em seu comunicado, Shakira, recém-separada do jogador espanhol Piqué, diz que o caso “constitui uma total afronta” aos seus direitos.