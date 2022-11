Shakira é flagrada com novo amor em praia da Espanha

Programa de TV espanhol ‘El Gordo y la Flaca’ exibe imagens da cantora em clima de surfista

Enquanto a maioria das pessoas anda ligada na Copa do Mundo do Qatar e aterrissa no país do Oriente Médio, algumas pessoas aproveitam para descansar e curtir outros hobbies. Shakira está nesse time. A cantora deixou Barcelona para desfrutar a costa e o mar de Cantábria, uma região autônoma no norte da Espanha, para praticar uma das suas grandes paixões: o surfe. E foi justamente em uma das praias do lugar que a colombiana foi flagrada com um rapaz, que já vinha sendo apontado pela imprensa como novo affair de Shakira.

O flagra foi feito pelo jornalista espanhol Jordi Martín para o programa de televisão ‘El Gordo y la Flaca’, que compartilhou algumas imagens do encontro. A atração foi quem também anunciou a separação da cantora com Gerard Piqué, em junho, e no mês seguinte o namoro do ex-jogador do Barcelona com a modelo Clara Chia Marti, “Calma e relaxada, foi assim que encontrei Shakira nas praias da Cantábria, no local onde ela costuma praticar seu esporte favorito e na mesma casa onde passou as férias com Piqué”, disse o repórter. Shakira e o ex-zagueiro se separam após 12 anos juntos.

Segundo ainda reportagem de Jordi, além do rapaz ainda não identificado, mas apontado como instrutor de surfe, Shakira viajou acompanhada do irmão Tony Mebarak, o ‘Tonino’ é um dos que mantém uma relação próxima com a cantora, e os dois filhos Milan e Sasha, do casamento com Piqué.

Jordi deu mais detalhes do flagra: “Desta vez ficou muito claro que Shakira e seu treinador se dão muito bem. Ele sempre zela por ela em todos os momentos, a ajudando com o traje, segurando sua mão e até em determinado momento ela se agarra a ele para não cair. O jovem também tirou um tempinho para fotografar Shakira com os filhos, mostrando que ele se dá bem não só com a cantora, mas também com os filhos”, relatou ele.